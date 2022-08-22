«Црвена Звезда» стала победителем международного турнира UTLC CUP 2022

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» одержал победу на международном турнире UTLC CUP среди игроков 2008 года рождения, который проходил в Москве на «РЖД Арене».

РИА Новости