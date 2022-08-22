«Црвена Звезда» стала победителем международного турнира UTLC CUP 2022
- РИА Новости
В финале турнира сербский клуб обыграл московское «Динамо» по пенальти — 4:2. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.
Второе место заняло «Динамо» (Москва), на третьей строчке расположилась «Астана» (Казахстан).
Также в турнире принимали участие «Локомотив» (Москва), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Динамо» (Белоруссия), ЦСКА (Москва), «Аланьяспор» (Турция).
Ранее генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром рассказал об организации Международного футбольного турнира UTLC Cup 2022.