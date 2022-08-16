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Гром — о турнире UTLC Cup 2022: состав участников уникален

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Генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром рассказал об организации Международного футбольного турнира UTLC Cup 2022, который пройдёт в Москве с 17 по 21 августа.
Гром — о турнире UTLC Cup 2022: состав участников уникален
  • РИА Новости

«Наверное, я только наполовину соглашусь, что в этом году состав не такой, как всегда. Состав участников опять уникален. У нас раньше не было команды из Сербии, команд из Турции. Очень интересно посмотреть на игроков с собственной футбольной историей», — приводит слова Грома пресс-служба ТАСС.

По его словам, в турнире традиционно примут участие топ-клубы из России, Казахстана и Беларуси, а отсутствие коллективов из Китая связано с локдауном в стране.

Восемь команд, состоящих из футболистов 2008 года рождения, будут разбиты на две подгруппы.

Группа А: «Локомотив» (Москва), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Динамо» (Белоруссия), «Динамо» (Москва)

Группа B: «Црвена Звезда» (Сербия), ЦСКА (Москва), «Аланьяспор» (Турция), «Астана» (Казахстан).

Ранее российский полузащитник Егор Пруцев перешёл из «Сочи» в «Црвену Звезду».

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