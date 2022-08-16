Гром — о турнире UTLC Cup 2022: состав участников уникален
- РИА Новости
«Наверное, я только наполовину соглашусь, что в этом году состав не такой, как всегда. Состав участников опять уникален. У нас раньше не было команды из Сербии, команд из Турции. Очень интересно посмотреть на игроков с собственной футбольной историей», — приводит слова Грома пресс-служба ТАСС.
По его словам, в турнире традиционно примут участие топ-клубы из России, Казахстана и Беларуси, а отсутствие коллективов из Китая связано с локдауном в стране.
Восемь команд, состоящих из футболистов 2008 года рождения, будут разбиты на две подгруппы.
Группа А: «Локомотив» (Москва), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Динамо» (Белоруссия), «Динамо» (Москва)
Группа B: «Црвена Звезда» (Сербия), ЦСКА (Москва), «Аланьяспор» (Турция), «Астана» (Казахстан).
Ранее российский полузащитник Егор Пруцев перешёл из «Сочи» в «Црвену Звезду».