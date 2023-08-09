Гомельского удивил запрет журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике

Комментатор Владимир Гомельский отреагировал на решение World Athletics запретить журналистам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.

«В любом случае тяжело себе представить, как он будет реализовываться на практике. Если взять первенства планеты по футболу, то корреспонденты из Мексики зачастую приезжают туда не только в форме любимой сборной, но и в сомбреро. И несмотря на запреты, родина будет оставаться у всех в сердце. Возможно, некоторые коллеги из США или Великобритании считают иначе. Надевать или нет экипировку с национальной символикой — дело каждого конкретного человека. Главное — что у тебя внутри», — заявил комментатор в интервью RT.

Ранее Иоланда Чен объяснила, почему нет смысла в запрете журналистам демонстрировать национальную символику на ЧМ по лёгкой атлетике.