Гомельского удивил запрет журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике
- РИА Новости
«В любом случае тяжело себе представить, как он будет реализовываться на практике. Если взять первенства планеты по футболу, то корреспонденты из Мексики зачастую приезжают туда не только в форме любимой сборной, но и в сомбреро. И несмотря на запреты, родина будет оставаться у всех в сердце. Возможно, некоторые коллеги из США или Великобритании считают иначе. Надевать или нет экипировку с национальной символикой — дело каждого конкретного человека. Главное — что у тебя внутри», — заявил комментатор в интервью RT.
Ранее Иоланда Чен объяснила, почему нет смысла в запрете журналистам демонстрировать национальную символику на ЧМ по лёгкой атлетике.