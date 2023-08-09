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Гомельского удивил запрет журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике

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Комментатор Владимир Гомельский отреагировал на решение World Athletics запретить журналистам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.
Гомельского удивил запрет журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«В любом случае тяжело себе представить, как он будет реализовываться на практике. Если взять первенства планеты по футболу, то корреспонденты из Мексики зачастую приезжают туда не только в форме любимой сборной, но и в сомбреро. И несмотря на запреты, родина будет оставаться у всех в сердце. Возможно, некоторые коллеги из США или Великобритании считают иначе. Надевать или нет экипировку с национальной символикой — дело каждого конкретного человека. Главное — что у тебя внутри», — заявил комментатор в интервью RT.

Ранее Иоланда Чен объяснила, почему нет смысла в запрете журналистам демонстрировать национальную символику на ЧМ по лёгкой атлетике.

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