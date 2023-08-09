Уайт рассказал, что мешает проведению боя Маска и Цукерберга

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между американскими бизнесменами Марком Цукербергом и Илоном Маском.

«Мы сейчас ждём информацию о состоянии Илона. Нужна ли ему операция? Нужна ли ему физиотерапия? Сейчас всё зависит от этого», — цитирует Уайта Sports Illustrated.

Предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям.