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Имеющий гражданство РФ футболист Ондуа пропустит матч ЛЧ в Глазго из-за проблем с визой

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Камерунский футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой.
Имеющий гражданство РФ футболист Ондуа пропустит матч ЛЧ в Глазго из-за проблем с визой
  • РИА Новости

«Поскольку виза Ондуа ещё не выдана британскими властями, игрок не поедет в Глазго. Значительные усилия, предпринятые за последние две недели клубом и его игроком в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными», — сообщается на сайте команды.

Встреча пройдёт в Глазго 9 августа и начнётся в 21:45 мск.

Игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Футболист начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива», а также играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи», датский «Вайле» и немецкий «Ганновер». Контракт с «Серветтом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €600 тыс.

Ранее Ондуа сообщил о том, что следил за всеми матчами Российской премьер-лиги (РПЛ) в прошедшем сезоне.

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