Украина сформулировала обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд атлетам РФ

Комитет по вопросам молодёжи и спорта рекомендовал Верховной раде Украины принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций.

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями МОК относительно возможного допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — говорится в Telegram-канале комитета.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт призвал МОК и спортивные федерации тщательнее проверять россиян по поводу их позиции по СВО.