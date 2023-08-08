Восстановление Дивеева после операции идёт по плану

Олег Ерёмин, агент Игоря Дивеева, сообщил, что травмированный защитник московского ЦСКА вернётся на поле в запланированные сроки.

«Восстановление идёт по плану, всё хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов дал понять, что защитник пропустит оставшиеся матчи красно-синих в 2023 году.

Дивеев в сезоне-2022/23 забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что травма Игоря оказалась более серьёзной.