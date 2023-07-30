Агент Дивеева: травма Игоря оказалась более серьёзной

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о сроках возвращения футболиста на поле после травмы.

«Характер травмы оказался немного другим, и врачи назначили и порекомендовали другие сроки восстановления. Травма оказалась более серьёзной», — цитирует Ерёмина Sport24.

Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов дал понять, что защитник пропустит оставшиеся матчи красно-синих в 2023 году.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется защитником «Клермона» Нето Боржесом.