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Агент Дивеева: травма Игоря оказалась более серьёзной

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Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о сроках возвращения футболиста на поле после травмы.
Агент Дивеева: травма Игоря оказалась более серьёзной
  • РИА Новости

«Характер травмы оказался немного другим, и врачи назначили и порекомендовали другие сроки восстановления. Травма оказалась более серьёзной», — цитирует Ерёмина Sport24.

Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов дал понять, что защитник пропустит оставшиеся матчи красно-синих в 2023 году.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется защитником «Клермона» Нето Боржесом.

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