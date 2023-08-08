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Поединок Бетербиева и Смита перенесли на 13 января

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Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев из России встретится с британцем Каллумом Смитом зимой 2024 года.
Поединок Бетербиева и Смита перенесли на 13 января
  • Gettyimages.ru
  • © Top Rank Inc

«Место проведения поединка не изменилось — он состоится в канадском Квебеке 13 января», — сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank Boxing в Twitter.

Уточняется, что бой был перенесён по настоянию врачей из-за инфекции кости челюсти у Бетербиева.

38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. На счету 33-летнего Смита 29 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее Эдди Хирн, промоутер Смита, высказался о поединке своего клиента с Бетербиевым.

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