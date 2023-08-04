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Поединок Смита и Бетербиева состоится не раньше 2024 года

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Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Каллума Смита, высказался о поединке своего клиента с россиянином Артуром Бетербиевым.
Поединок Смита и Бетербиева состоится не раньше 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Top Rank Inc

«Нам сказали, что Бетербиев будет готов не раньше января или февраля. Каллум тренировался почти восемь недель, так что он хочет драться скорее. Он не собирается ждать 2024 года и должен провести бой до конца сентября», — сказал Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, что поединок между россиянином и американцем должен был пройти 19 августа в Квебеке (Канада). По словам Бетербиева, на переносе боя настояли врачи.

Ранее Евгений Тищенко заявил, что перенос боя — неприятная ситуация для Бетербиева и Смита.

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