Прыгун в высоту Лысенко признался, что мечтает побить мировой рекорд

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко сообщил, что готов уже в 2023 году побить мировой рекорд.

«Да, думаю, смогу. Я настроен перепрыгать его. Надеюсь, получится. Буду стараться, стремиться к этому, всё есть для этого», — завил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам 26-летнего спортсмена, конкуренция в чемпионате России приличная.

«Парни — молодцы, стараются, прыгают. Но если бы была возможность конкурировать с лидерами мирового рейтинга, было бы интереснее всем, и мне в том числе. И результаты были бы другими», — добавил Лысенко.

Серебряный призёр чемпионата мира 6 августа выиграл чемпионат России 2023 года в Челябинске с результатом 2,33 м.

Лучший результат Лысенко — 2,35 м. У его главного конкурента, катарца Мутаза Баршима, — 2,36 м.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что сейчас нужно тренироваться ради результата и любви к лёгкой атлетике.