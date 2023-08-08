Прыгун в высоту Лысенко признался, что мечтает побить мировой рекорд
«Да, думаю, смогу. Я настроен перепрыгать его. Надеюсь, получится. Буду стараться, стремиться к этому, всё есть для этого», — завил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам 26-летнего спортсмена, конкуренция в чемпионате России приличная.
«Парни — молодцы, стараются, прыгают. Но если бы была возможность конкурировать с лидерами мирового рейтинга, было бы интереснее всем, и мне в том числе. И результаты были бы другими», — добавил Лысенко.
Серебряный призёр чемпионата мира 6 августа выиграл чемпионат России 2023 года в Челябинске с результатом 2,33 м.
Лучший результат Лысенко — 2,35 м. У его главного конкурента, катарца Мутаза Баршима, — 2,36 м.
Ранее Мария Ласицкене заявила, что сейчас нужно тренироваться ради результата и любви к лёгкой атлетике.