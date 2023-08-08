Узнать больше

Прыгун в высоту Лысенко признался, что мечтает побить мировой рекорд

Короткая ссылка
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко сообщил, что готов уже в 2023 году побить мировой рекорд.

«Да, думаю, смогу. Я настроен перепрыгать его. Надеюсь, получится. Буду стараться, стремиться к этому, всё есть для этого», — завил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам 26-летнего спортсмена, конкуренция в чемпионате России приличная.

«Парни — молодцы, стараются, прыгают. Но если бы была возможность конкурировать с лидерами мирового рейтинга, было бы интереснее всем, и мне в том числе. И результаты были бы другими», — добавил Лысенко.

Серебряный призёр чемпионата мира 6 августа выиграл чемпионат России 2023 года в Челябинске с результатом 2,33 м.

Лучший результат Лысенко — 2,35 м. У его главного конкурента, катарца Мутаза Баршима, — 2,36 м.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что сейчас нужно тренироваться ради результата и любви к лёгкой атлетике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить