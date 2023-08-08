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Уилсон заявил, что Овечкин является настоящим лидером «Вашингтона»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о лидерских качествах капитана команды Александра Овечкина.
Уилсон заявил, что Овечкин является настоящим лидером «Вашингтона»
  • AP
  • © Nick Wass

«Потрясающий лидер. Он взял меня под своё крыло. У нас было много бесед о том, что значит быть лидером, в последнее время он откровенно говорил со мной об этом. Это говорит о его характере», — цитирует игрока Russian Machine Never Breaks.

Овечкин провёл 73 матча в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 75 (42 + 33) очков. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» установил «офис Овечкина» на катках столицы США.

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