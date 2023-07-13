«Вашингтон» установил «офис Овечкина» на катках столицы США

«Вашингтон Кэпиталз» установил логотипы «офиса» капитана команды Александра Овечкина на некоторых катках столицы США в честь россиянина.

На логотипе в виде шайбы изображена восьмёрка, под которой играет россиянин, и написано «офис Ови», сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

«Офис Овечкина» — левый круг вбрасывания на площадке и его ближайшие участки, откуда 37-летний хоккеист забросил большое количество своих шайб.

Овечкин провёл 73 матча в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее агент Овечкина Глеб Чистяков сообщил, что его клиент посетит прощальный матч Даниса Зарипова.