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Смит — об отмене боя с Бетербиевым: знаю, что меня ждёт тяжёлое испытание, когда он вернётся

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Британский боксер Каллум Смит отреагировал на отмену титульного боя против непобеждённого россиянина Артура Бетербиева.
Смит — об отмене боя с Бетербиевым: знаю, что меня ждёт тяжёлое испытание, когда он вернётся
  • Gettyimages.ru

«Говорят, ничего не происходит просто так. Я был уверен, что выйду в ринг и побью Бетербиева. Я знаю, что меня ждёт тяжёлое испытание, когда он вернётся. Ведь он лучший в мире не просто так», — цитирует Смита Boxing News.

Поединок между россиянином и британцем должен был пройти 19 августа в Квебеке (Канада). Бой был отменён из-за того, что у Бетербиева выявили инфекцию кости челюсти.

38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. На счету 33-летнего Смита 29 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее Эдди Хирн, промоутер Смита, высказался о поединке своего клиента с Бетербиевым.

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