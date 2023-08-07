Гаврилов — о своём здоровье: буду смотреть футбол, но пока не могу ходить на матчи

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своём состоянии здоровья после выписки из больницы.

«У меня всё нормально — выписываюсь. В целом чувствую себя более-менее хорошо. Нужно сменить обстановку, а то уже два месяца в больнице. Буду смотреть футбол, но пока что не могу ходить на матчи», — цитирует Гаврилова Sport24.

Он также отметил, что по рекомендации врачей ему нужно провести дома три недели.

В конце мая 70-летний Гаврилов был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня ему была проведена операция на сонной артерии.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем во время матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Сочи» из-за пищевого отравления.