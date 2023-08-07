Экс-футболист Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном и поехал защищать Донбасс

Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española.

В Telegram-канале Mash появилось видео, в котором игрок сообщает о том, что он отправился защищать Артёмовск (Бахмут).

Соломатин несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Он уже подписал контракт, получил позывной Солома и отправился на позиции.

Напомним, что футболист завершил профессиональную карьеру в 2007 году.

Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение президенту ЦСКА Евгению Гинеру.