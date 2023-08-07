Экс-футболист Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном и поехал защищать Донбасс
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В Telegram-канале Mash появилось видео, в котором игрок сообщает о том, что он отправился защищать Артёмовск (Бахмут).
Соломатин несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Он уже подписал контракт, получил позывной Солома и отправился на позиции.
Напомним, что футболист завершил профессиональную карьеру в 2007 году.
Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение президенту ЦСКА Евгению Гинеру.