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Экс-футболист Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном и поехал защищать Донбасс

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Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española.
Экс-футболист Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном и поехал защищать Донбасс
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

В Telegram-канале Mash появилось видео, в котором игрок сообщает о том, что он отправился защищать Артёмовск (Бахмут).

Соломатин несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Он уже подписал контракт, получил позывной Солома и отправился на позиции.

Напомним, что футболист завершил профессиональную карьеру в 2007 году.

Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение президенту ЦСКА Евгению Гинеру.

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