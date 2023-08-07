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Агент Салаха заявил, что игрок не покинет «Ливерпуль» в ближайшее время

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Рами Аббас Исса, агент нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
Агент Салаха заявил, что игрок не покинет «Ливерпуль» в ближайшее время
  • Gettyimages.ru
  • © Lionel Ng

«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом. Он остаётся преданным клубу», — написал агент в соцсетях.

Накануне появилась информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Отмечалось, что ему поступило предложение с зарплатой €180 млн за два сезона.

Ранее Деян Ловрен рассказал, как Сергей Семак попросил у него футболку Салаха.

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