Ловрен рассказал, как Семак попросил у него футболку Салаха
- РИА Новости
«Семак — хороший человек и тренер. Однажды Сергей попросил меня футболку Салаха для своего ребёнка. И об этом я тоже никому не рассказывал», — сказал Ловрен в интервью на YouTube-канале kolos.
Защитник ответил на вопрос о том, выполнил ли он просьбу тренера.
«Конечно. Для тренера ты должен делать всё», — сказал он.
33-летний хорват играл с Салахом в «Ливерпуле», откуда в 2020 году перешёл в санкт-петербургский клуб.
Ранее Ловрен поздравил «Зенит» с чемпионством.