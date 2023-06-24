Ловрен рассказал, как Семак попросил у него футболку Салаха

Защитник французского «Лиона» Деян Ловрен рассказал, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак просил у него достать футболку нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Семак — хороший человек и тренер. Однажды Сергей попросил меня футболку Салаха для своего ребёнка. И об этом я тоже никому не рассказывал», — сказал Ловрен в интервью на YouTube-канале kolos.

Защитник ответил на вопрос о том, выполнил ли он просьбу тренера.

«Конечно. Для тренера ты должен делать всё», — сказал он.

33-летний хорват играл с Салахом в «Ливерпуле», откуда в 2020 году перешёл в санкт-петербургский клуб.

Ранее Ловрен поздравил «Зенит» с чемпионством.