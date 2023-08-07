Шунин назвал Буффона своим любимым вратарём

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отреагировал на то, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон завершил карьеру.

«Очень жаль, что Буффон завершил карьеру. Это легенда. Один из моих любимых вратарей», — цитирует Шунина ТАСС.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии игрок стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее сообщалось, что Буффон получил должность в сборной Италии.