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Шунин назвал Буффона своим любимым вратарём

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Вратарь «Динамо» Антон Шунин отреагировал на то, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон завершил карьеру.
Шунин назвал Буффона своим любимым вратарём
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Очень жаль, что Буффон завершил карьеру. Это легенда. Один из моих любимых вратарей», — цитирует Шунина ТАСС.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии игрок стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее сообщалось, что Буффон получил должность в сборной Италии.

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