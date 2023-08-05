Буффон получил должность в сборной Италии

Завершивший карьеру вратарь Джанлуиджи Буффон принял предложение Итальянской федерации футбола.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые пересёк ворота Коверчано тридцать лет назад, всё ещё хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с болельщиками», — написал Буффон в соцсетях.

Футболист занял пост главы делегации национальной команды.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вновь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее Виталий Кафанов объяснил, почему Буффон не перешёл в «Рубин».