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Ледяхов: Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи»

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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на то, что полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич входит в сферу интересов «Болоньи».
Ледяхов: Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Логично, что им интересуются итальянские команды. «Болонья» — команда среднего уровня. Почему бы ему туда не перейти? Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Хлусевич забил два мяча и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Хлусевича заявил, что предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» не хочет продавать игрока.

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