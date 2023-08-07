Ледяхов: Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на то, что полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич входит в сферу интересов «Болоньи».

«Логично, что им интересуются итальянские команды. «Болонья» — команда среднего уровня. Почему бы ему туда не перейти? Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Хлусевич забил два мяча и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Хлусевича заявил, что предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» не хочет продавать игрока.