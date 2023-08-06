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Агент Хлусевича: предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» не хочет его продавать

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Олег Мавренков, агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал интерес «Болоньи» к своему клиенту.
Агент Хлусевича: предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» не хочет его продавать
  • РИА Новости

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — цитирует агента «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Хлусевич забил два мяча и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе «Болоньи» к Хлусевичу.

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