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Камоцци — о возможном переходе Хлусевича в «Болонью»: отличный вариант для Даниила

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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе «Болоньи» к футболисту красно-белых Даниилу Хлусевичу.
Камоцци — о возможном переходе Хлусевича в «Болонью»: отличный вариант для Даниила
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«Я говорил, что возможный трансфер Хлусевича в «Лацио» — отличный вариант для Даниила, он может заиграть в Европе. С «Болоньей» ситуация такая же», — цитирует Камоцци Metaratings

По информации СМИ, итальянский клуб пока не делал официального предложения «Спартаку».

В нынешнем сезоне Хлусевич забил два мяча и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от того, что обошёл по голам за московский клуб бывшего полузащитника красно-белых Егора Титова.

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