Промес заявил, что для него большая честь — обойти Титова по голам за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от того, что обошёл по голам за московский клуб бывшего полузащитника красно-белых Егора Титова.

«Очень уважаю Титова. Я видел много видео с фрагментами его игры. Он был шикарным футболистом. Для меня большая честь — обойти его по голам за «Спартак», — сказал Промес в интервью пресс-службе московского клуба.

По его словам, нужно помнить, сколько Титов помог завоевать трофеев красно-белым в прошлом.

«Помню об этом, и это дополнительно мотивирует меня сохранять высокий уровень. Титов — часть наследия «Спартака». Так что для меня это большая честь», — сказал он.

На счету 31-летнего нидерландца 107 голов за «Спартак». У Титова — 106.

Ранее сообщалось, что гол Промеса помог «Спартаку» обыграть калининградскую «Балтику» в матче второго тура Российской премьер-лиги.