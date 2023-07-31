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Голы Бонгонда и Промеса помогли «Спартаку» победить «Балтику» во втором туре РПЛ

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«Спартак» обыграл «Балтику» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы Бонгонда и Промеса помогли «Спартаку» победить «Балтику» во втором туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 43-й минуте первый мяч забил Тео Бонгонда. Для него это дебютный гол за красно-белых в РПЛ. Автором второго гола команды стал Квинси Промес.

На 91-й минуте Анхело Энрикес забил единственный гол «Балтики».

В третьем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином» 5 августа. «Балтику» ждёт игра с «Факелом» 6 августа.

Ранее Роман Павлюченко поделился мнением о новичке красно-белых Тео Бонгонда.

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