Павлюченко: Бонгонда показывает высокий уровень, его трансфер — усиление «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о новичке красно-белых Тео Бонгонда, который забил свой первый гол в РПЛ в матче второго тура с «Балтикой».

«Тео Бонгонда — однозначно хорошее усиление «Спартака». Мне уже по первому его движению на поле это было понятно. Как он мыслит, как он обрабатывает мяч. Я уже не говорю о том, что Бонгонда дважды забил и успел отдать одну голевую передачу. Видно, что ему очень комфортно в атаке. Пока всё говорит о том, что Тео — игрок высокого уровня. Так что всё ещё впереди, это только начало. Уверен, что он ещё раскроется и покажет всем свой максимум. Всё-таки время на адаптацию требуется каждому футболисту.

А что касается флангов, то теперь «Спартак» опасен как слева, так и справа. Не забываем про Квинси, который и отдать может, и забить. Сейчас Промес более склонен к роли распасовщика, возможно, это такая установка тренера. Но если что, он всегда готов забить», — заявил Павлюченко RT.

Ранее сообщалось, что Бонгонда забил дебютный мяч за «Спартак» в матче Кубка России с «Краснодаром».