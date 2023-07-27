Бонгонда забил дебютный мяч за «Спартак» в матче Кубка России с «Краснодаром»
Отличился Тео Бонгонда на 67-й минуте. Для нападающего сборной Демократической Республики Конго этот гол стал дебютным за красно-белых. В первом тайме отличился Роман Зобнин (21-я минута).
Игра первого тура группы D проходит в Краснодаре. Счёт в матче стал 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
«Быки» в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Эдуарда Сперцяна (44-я минута).
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром».