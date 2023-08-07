Аршавин: «Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отреагировал на поражение команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Фернандес ещё не готовы. «Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее сообщалось, что Иван Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо».