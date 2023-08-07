Федун назвал «Спартак» сильнейшей командой РПЛ

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил шансы красно-белых на чемпионство Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Все говорят о чемпионстве? Знаете, эта мантра остаётся постоянной. Для того чтобы сказать насколько это реально, надо дождаться 20 августа. Пока понятно, что команда намного сильнее остальных», — цитирует Федуна «СЭ».

«Спартак» после трёх туров чемпионата России по футболу лидирует в турнирной таблице, набрав максимальные девять очков. Столько же баллов у идущего вторым «Краснодара». Третьи — «Крылья Советов» (семь).

Ранее сообщалось, что Андрей Тихонов назвал линию атаки «Спартака» сильнейшей в РПЛ.