Почеттино считает, что ПСЖ не добивается успехов в ЛЧ из-за подписания звёздных игроков

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино объяснил причину неудачи команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«Вы не сможете победить, если не создадите ничего, кроме привлечения громких имён. «Ливерпуль» выиграл после очень хороших лет напряжённой работы и стабильности, «Сити» — после семи лет с Пепом, «Мадрид» — тоже», — цитирует Почеттино The Guardian.

5 июля 2022 года в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом. Он возглавил парижан в январе 2021-го.

Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в сезоне-2021/22.

Ранее «Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера.