«Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера

«Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером команды.

Контракт аргентинского специалиста с лондонским клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Почеттино приступит к своим обязанностям 1 июля 2023 года.

До июня командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Фрэнк Лэмпард. После 37 туров Английской премьер-лиги синие с 44 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее руководство «Челси» пожалело, что уволило главного тренера команды Томаса Тухеля.