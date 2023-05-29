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«Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера

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«Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером команды.
«Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru

Контракт аргентинского специалиста с лондонским клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Почеттино приступит к своим обязанностям 1 июля 2023 года.

До июня командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Фрэнк Лэмпард. После 37 туров Английской премьер-лиги синие с 44 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее руководство «Челси» пожалело, что уволило главного тренера команды Томаса Тухеля.

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