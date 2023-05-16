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Daily Mail: в «Челси» жалеют о решении отправить Тухеля в отставку

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Руководство «Челси» пожалело, что уволило главного тренера команды Томаса Тухеля.
Daily Mail: в «Челси» жалеют о решении отправить Тухеля в отставку
  • AP

По информации Daily Mail, новые владельцы не хотели работать с немцем, однако сейчас понимают, что зря его уволили. В клубе считают, что Тухеля нужно было оставить до конца сезона.

В настоящий момент клуб возглавляет Фрэнк Лэмпард, до него главным тренером был Грэм Поттер. По окончании сезона «Челси» подпишет контракт с Маурисио Почеттино.

Лондонцы идут на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка в 35 матчах.

Ранее сообщалось, что Почеттино подпишет контракт с «Челси» до 2026 года.

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