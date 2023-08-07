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Орлов — о поражении «Зенита»: Ренана надо посадить на лавку

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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России по футболу от «Динамо».
Орлов — о поражении «Зенита»: Ренана надо посадить на лавку
  • РИА Новости

«Очень неудачный матч провёл Ренан. Две ошибки. С другой стороны, тренерскому штабу сейчас сложно сделать выбор. Ренана в воспитательных целях лучше подержать на скамейке запасных», — цитирует Орлова СЭ.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять). 

Ранее сообщалось, что Иван Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо».

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