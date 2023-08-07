L'Équipe: «Реал» ждёт заявление Мбаппе о его желании уйти из ПСЖ

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале».

Мадридский клуб ждёт, когда 24-летний француз заявит о желании уйти из парижской команды, сообщает L'Équipe.

Отмечается, что «Реал» готов заплатить за форварда €180 млн.

Напомним, что форвард был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Игрок по-прежнему намерен остаться у «парижан» до конца контракта, который истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Мбаппе продолжит тренироваться в группе для «нежелательных игроков» клуба.