Гафин: назвал игрока «Динамо» Тюкавина лучшим российским нападающим

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что считает Константина Тюкавина лучшим нападающим России.

«Тюкавин — лучший российский нападающий. Он доказывает это на поле, на тренировках. К нему и другим игрокам есть интерес. Это говорит о качестве наших игроков», — цитирует Гафина РИА Новости.

21-летний форвард в сезоне-2022/23 сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €7 млн.

Ранее экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов назвал непрофессиональным поведение колумбийского полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».