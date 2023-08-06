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Гафин: назвал игрока «Динамо» Тюкавина лучшим российским нападающим

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Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что считает Константина Тюкавина лучшим нападающим России.
Гафин: назвал игрока «Динамо» Тюкавина лучшим российским нападающим
  • РИА Новости

«Тюкавин — лучший российский нападающий. Он доказывает это на поле, на тренировках. К нему и другим игрокам есть интерес. Это говорит о качестве наших игроков», — цитирует Гафина РИА Новости

21-летний форвард в сезоне-2022/23 сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €7 млн.

Ранее экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов назвал непрофессиональным поведение колумбийского полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

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