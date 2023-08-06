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Сёмин: «Динамо» — молодцы, но у «Зенита» ещё будет потенциал

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин: «Динамо» — молодцы, но у «Зенита» ещё будет потенциал
  • РИА Новости

«Был очень хороший футбол. «Динамо» — молодцы, они были более сбалансированные. В футболе мелочей не бывает. Но я думаю, у «Зенита» ещё будет потенциал», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс»

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Марцела Лички.

В составе столичной команды дубль оформил Константин Тюкавин (вторая, 33-я минуты). Победный мяч забил Вячеслав Грулёв (90+5). Автогол на счету Фабиана Бальбуэны (десятая). Полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос получил красную карточку (90+3).

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять). 

Ранее нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв, автор победного гола в ворота «Зенита», высказался о результате матча третьего тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

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