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«Арсенал» в 17-й раз стал обладателем Суперкубка Англии по футболу

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Лондонский «Арсенал» одержал победу в Суперкубке Англии по футболу 2023 года.

Команда из столицы Великобритании в серии пенальти обыграла «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли».

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. У «Сити» отличился Коул Палмер (77-я минута). В составе «канониров» мяч забил Леандро Троссард (90 + 11). В серии пенальти точнее оказались футболисты лондонской команды (4:1).

«Арсенал» в 17-й раз выиграл Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче. 

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