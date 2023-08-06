«Арсенал» в 17-й раз стал обладателем Суперкубка Англии по футболу

Лондонский «Арсенал» одержал победу в Суперкубке Англии по футболу 2023 года.

Команда из столицы Великобритании в серии пенальти обыграла «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли».

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. У «Сити» отличился Коул Палмер (77-я минута). В составе «канониров» мяч забил Леандро Троссард (90 + 11). В серии пенальти точнее оказались футболисты лондонской команды (4:1).

«Арсенал» в 17-й раз выиграл Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче.