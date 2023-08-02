«Монако» с Головиным проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче
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- © Stuart MacFarlane/Arsenal FC
Основное время встречи завершилось вничью (1:1). В составе английского клуба отличился Эдди Нкетиа (43-я минута). В команде с берегов Лигурийского моря мяч забил Юссуф Фофана (31-я). В серии пенальти точнее оказались футболисты «Арсенала» (5:4).
Хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле со стартовым свистком. Российский полузащитник не отметился результативными действиями. Он был заменён на 84-й минуте.
Ранее российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Болоньей» в контрольном матче.