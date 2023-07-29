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Головин — о матче с «Болоньей»: сделать дубль и выиграть всегда приятно

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Болоньей» в контрольном матче.
Головин — о матче с «Болоньей»: сделать дубль и выиграть всегда приятно
  • РИА Новости

«Готовимся к старту чемпионата в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры ещё есть время. Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что его роль в команде при новом главном тренере, скорее всего, останется прежней. 

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды с берега Лигурийского моря.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль.

Головин в прошедшем сезоне в 45 матчах за «Монако» забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. 27-летний россиянин продлил контракт с французской командой до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Transfermarkt повысил рыночную стоимость Головина.

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