Алдонин считает, что футболист Мандрыкин был вратарём от Бога

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего одноклубника Вениамина Мандрыкина.

«Очень тяжело подбирать слова. Я о Вене помню ещё с молодёжной сборной. Очень хороший был вратарь и открытый, добрый человек, очень живо интересовался историей. Вениамин был вратарём от Бога», — цитирует Алдонина ТАСС.

По его словам, голкипер вносил значимый вклад в победы владикавказской «Алании» и ЦСКА.

Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. Сестра Мандрыкина 6 августа сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта.

Армейская команда планирует начать матч групповой стадии Пути РПЛ с воронежским «Факелом» с минуты молчания в память о футболисте.

Ранее ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина.