«Краснодар» объявил о переходе защитника сборной Уругвая Оласы

Защитник сборной Уругвая по футболу Лукас Оласа продолжит карьеру в «Краснодаре».

29-летний игрок подписал контракт по схеме «2 + 1» до июня 2025 года, сообщает пресс-служба российского клуба.

Оласы перешёл из испанского «Вальядолида». Он также выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», уругвайский «Данубио», аргентинский «Тальерес» и испанскую «Сельту».

Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в €2,5 млн. В 51 матче за «Вальядолид» во всех турнирах он забил один мяч, сделал две результативные передачи и получил 11 жёлтых карточек.

Ранее в «Спартаке» допустили, что могут подписать контракт с Олегом Рябчуком.





