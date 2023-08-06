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«Краснодар» объявил о переходе защитника сборной Уругвая Оласы

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Защитник сборной Уругвая по футболу Лукас Оласа продолжит карьеру в «Краснодаре».
«Краснодар» объявил о переходе защитника сборной Уругвая Оласы
  • Gettyimages.ru

29-летний игрок подписал контракт по схеме «2 + 1» до июня 2025 года, сообщает пресс-служба российского клуба.

Оласы перешёл из испанского «Вальядолида». Он также выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», уругвайский «Данубио», аргентинский «Тальерес» и  испанскую «Сельту».

Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в €2,5 млн. В 51 матче за  «Вальядолид» во всех турнирах он забил один мяч, сделал две результативные передачи и получил 11 жёлтых карточек.

Ранее в «Спартаке» допустили, что могут подписать контракт с Олегом Рябчуком.



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