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В «Спартаке» допустили, что могут подписать контракт с Рябчуком

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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев не исключил, что приобретение защитника греческого «Олимпиакоса» Олега Рябчука состоится в летнее трансферное окно.
В «Спартаке» допустили, что могут подписать контракт с Рябчуком
  • Gettyimages.ru

«Мы пока не объявляли. Есть шанс по сделке этой, посмотрим», — цитирует Малышева «Матч ТВ».

По информации Metaratings, игрок успешно прошёл медобследование и подписал трёхлетний контракт со «Спартаком».

В прошедшем сезоне Рябчук забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах. Контракт защитника с греческим клубом был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее полузащитник «Спартака» Даниил Зорин на правах аренды перешёл в минское «Динамо».



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