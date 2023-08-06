Непомнящий и Мамедов определят победителя третьего раунда Кубка мира на тай-брейке
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33-летний гроссмейстер из России белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Рауфом Мамедовым во второй партии третьего раунда. В первой партии победитель также не был выявлен.
Теперь шахматисты 7 августа проведут тай-брейк.
Следующий соперник определится в мачте Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Нихал Сарин (Индия).
Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс. Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).
Ранее сообщалось, что три россиянки выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам.