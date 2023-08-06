Свищёв объяснил корыстью наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами
- РИА Новости
«Решение было принято от злости и безысходности. Люди просто завидуют большим гонорарам, которые получили спортсмены, причина вовсе не в том, что они выступали вместе с россиянами», — цитирует Свищёва ТАСС.
Он напомнил, что Team Spirit — интернациональная команда, которая тренируется и базируется в Сербии.
«О чём все прекрасно знают. Поэтому просто их жаба душит, что ребята много зарабатывают. У этого только одно объяснение — корысть», — добавил Свищёв.
Российская команда Team Spirit по Dota 2 31 июля стала победителем международного турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде и выиграла $5 млн призовых.
Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.
UESF 5 августа наложила ограничения на Колпакова и Мулярчука. Им запретили выступать на украинских турнирах под эгидой организации и представлять страну на международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что организаторы The International, чемпионата мира по Dota 2, изменили формат проведения турнира.