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Свищёв объяснил корыстью наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что Украинская федерация киберспорта (UESF) ввела санкции против членов команды Team Spirit из-за чувства жадности.
Свищёв объяснил корыстью наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами
  • РИА Новости

«Решение было принято от злости и безысходности. Люди просто завидуют большим гонорарам, которые получили спортсмены, причина вовсе не в том, что они выступали вместе с россиянами», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он напомнил, что Team Spirit — интернациональная команда, которая тренируется и базируется в Сербии.

«О чём все прекрасно знают. Поэтому просто их жаба душит, что ребята много зарабатывают. У этого только одно объяснение — корысть», — добавил Свищёв.

Российская команда Team Spirit по Dota 2 31 июля стала победителем международного турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде и выиграла $5 млн призовых.

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

UESF 5 августа наложила ограничения на Колпакова и Мулярчука. Им запретили выступать на украинских турнирах под эгидой организации и представлять страну на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что организаторы The International, чемпионата мира по Dota 2, изменили формат проведения турнира.

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