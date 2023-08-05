Организаторы The International изменили формат проведения чемпионата мира по Dota 2

Организаторы The International, чемпионата мира по Dota 2, изменили формат проведения турнира.

Все матчи мундиаля будут проходить с пятницы по воскресенье, групповой этап состоится 12—15 октября, плей-офф — 20—22 октября, а финальные противостояния пройдут 27—29 октября, сообщает steamcommunity.com.

Отмечается, что вместо двух групп по десять участников будет четыре группы по пять команд, а худший коллектив каждой группы сразу покинет турнир.

В плей-офф в формате double-eliminatio восемь лучших команд сразятся за четыре места в верхней сетке The International, после пройдёт серия матчей на выбывание, в которой выяснятся четыре участника нижней сетки. Все матчи будут играться до двух побед (Bo3). Гранд-финал пройдёт в формате Bo5.

Самый крупный международный киберспортивный турнир по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября на площадке Climate Pledge Arena в Сиэтле (США).

Ранее российские команды Team Spirit и 9Pandas гарантировали себе участие в The International 2023 по Dota 2.