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Салихова: российские футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила шансы российских игроков перейти в европейские клубы.
Салихова: российские футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине
  • РИА Новости

«Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Это произошло и с Захаряном. Наши футболисты напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмёт их в сильный чемпионат», — цитирует Салихову «СЭ».

«Челси» в прошлое летнее трансферное окно был готов приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

Ранее Дмитрий Гафин сообщил, что интерес к Захаряну со стороны других клубов сохраняется.

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