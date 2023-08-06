Салихова: российские футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила шансы российских игроков перейти в европейские клубы.

«Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Это произошло и с Захаряном. Наши футболисты напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмёт их в сильный чемпионат», — цитирует Салихову «СЭ».

«Челси» в прошлое летнее трансферное окно был готов приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

Ранее Дмитрий Гафин сообщил, что интерес к Захаряну со стороны других клубов сохраняется.