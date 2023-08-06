Викулова стала победительницей забега на 1000 м на чемпионате России

Анна Викулова, представляющая Новосибирскую область, победила в забеге на 1000 м на чемпионате России по лёгкой атлетике в Челябинске.

Время россиянки — 32:37.39.

Второй финишировала Валерия Жандарова с результатом 33:16.91. Третья — Светлана Симакова (33:45.19).

Среди мужчин победу праздновал Владимир Никитин. Его время — 28:05.26. Следом к финишу пришли Анатолий и Евгений Рыбаковы. Их результат 28:41.34 и 28:41.54 соответственно.

Ранее сообщалось, что Тимур Моргунов стал победителем соревнований в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике в Челябинске.