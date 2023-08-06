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В ЦСКА подтвердили интерес к Лингарду

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию об интересе команды к экс-полузащитнику сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду.
В ЦСКА подтвердили интерес к Лингарду
  • РИА Новости

«Он был предложен. Такая кандидатура обсуждается. Но формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим игрокам, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны есть посредники», — цитирует Брейдо СЭ.

В 2022 году англичанин покинул МЮ после 20 лет в структуре клуба. Последней командой 30-летнего игрока был «Ноттингем Форест».

5 августа ЦСКА разгромно обыграл «Локомотив» со счётом 4:1 в третьем туре РПЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Владимир Федотов выступил с яркой речью в раздевалке ЦСКА после победы над «Локомотивом».

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