В ЦСКА подтвердили интерес к Лингарду
- РИА Новости
«Он был предложен. Такая кандидатура обсуждается. Но формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим игрокам, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны есть посредники», — цитирует Брейдо СЭ.
В 2022 году англичанин покинул МЮ после 20 лет в структуре клуба. Последней командой 30-летнего игрока был «Ноттингем Форест».
5 августа ЦСКА разгромно обыграл «Локомотив» со счётом 4:1 в третьем туре РПЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Владимир Федотов выступил с яркой речью в раздевалке ЦСКА после победы над «Локомотивом».