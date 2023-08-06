Федотов выступил с яркой речью в раздевалке ЦСКА после победы над «Локомотивом»
- РИА Новости
«Тренерский штаб вами гордится. Я поздравляю вас с этой победой. Мы тяжело начали, но матч продолжается до финального свистка, и зато весело закончили. Поэтому браво!» — сказал Федотов.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Таким образом, ЦСКА поднялся на пятое место, набрав шесть очков. «Локомотив» — восьмой (четыре).
Ранее сообщалось, что пресс-служба ЦСКА сравнила Федотова с Хосепом Гвардиолой.