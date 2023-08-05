РИА Новости: Усачёва ушла от Тутберидзе и может завершить карьеру

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассматривает вариант с завершением карьеры после ухода из группы Этери Тутберидзе.

По информации РИА Новости, фигуристка несколько дней назад попрощалась с Тутберидзе, но поиски нового тренера ещё не начала. Она задумывается о завершении карьеры, но пока окончательного решения не приняла.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Усачёва восстановила все тройные прыжки.